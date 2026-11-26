Nius-Wochenzeitung (IMAGO / Stefan Zeitz)

Die gedruckte Wochenzeitung von "Nius" war am vergangenen Samstag erstmals erschienen. Nius wurde 2023 als Online-Portal gegründet und wird vom früheren "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt geführt. Inhaltlich soll sich "Nius - Die Wochenzeitung für Deutschland" mit Politik, politischer Kultur und gesellschaftlichen Debatten beschäftigen.

Debatte um Druckauftrag

Die VRM, die unter anderem die Tageszeitungen "Wiesbadener Kurier", "Darmstädter Echo", "Wetzlarer Neue Zeitung" und "Allgemeine Zeitung" (Mainz) in Hessen und Rheinland-Pfalz herausgibt, hatte mit ihrer Druckerei im südhessischen Rüsselsheim den Auftrag von Nius übernommen.

Daran gab es viel Kritik, unter anderem von der Gewerkschaft Verdi sowie Politikern von SPD, Grünen und Linken. Die VRM mit Sitz in Mainz erklärte nun, es sei trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, die Trennung zwischen einer Druckdienstleistung für eine verlagsfremde Publikation und der unabhängigen publizistischen Haltung der eigenen Medienangebote ausreichend deutlich und glaubwürdig zu vermitteln.

Nius-Gründer und -Chefredakteur Reichelt sprach in einer Reaktion vom "größtmöglichen Anschlag auf die Pressefreiheit". "Sozialdemokraten und Gewerkschaften im Verbund verhindern den Druck einer neuen, regierungskritischen Zeitung. Das habe ich mir bisher nicht vorstellen können in Deutschland", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es sei einerseits eine Auszeichnung für Nius als kritisches Medium, andererseits aber "ein bitteres Signal für den Zustand der inneren Freiheit unseres Landes".

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.