Automobilbranche

Entwicklungsleistungen für den künftigen vollelektrischen Golf werden vorübergehend ausgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Mit dem Schritt will der Konzern angesichts der angespannten Finanzlage Investitionen stärker priorisieren. Der Betriebsrat betonte, dass das Projekt nicht gestrichen werde und sich der geplante Marktstart Anfang der 2030er Jahre nicht verzögere.
Zuletzt hatte die Tochter Audi im dritten Quartal einen Gewinneinbruch von 87 Prozent verzeichnet. Hauptgrund war die schwache Nachfrage auf dem wichtigen chinesischen Markt.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.