"Gamechanger"-Projekt

Volkswagenwerk, Wolfsburg (picture alliance / Daniel Kalker)

Der Konzern werde das "Gamechanger" genannte Vorhaben nicht wie bislang vorgesehen realisieren, teilte ein Sprecher mit. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation von VW stünden aktuell alle Investitionen auf dem Prüfstand. In Wolfsburg sollten große Teile der Karosserie künftig in einem Stück gegossen, statt wie bisher aus vielen Einzelteilen zusammengebaut zu werden.

Konzernbetriebsratschefin Cavallo kritisierte die Entscheidung scharf. Sie warf dem Vorstand um VW-Chef Blume vor, den Anspruch auf Technologieführerschaft aufzugeben. Statt die Zukunft des Konzerns in den Blick zu nehmen, gehe es vor allem um kurzfristige Rendite. Zudem sei der Schritt ein Bruch der Tarifeinigung, die Investitionen und neue Produkte für deutsche Standorte vorsehe.

Die deutschen Autobauer stehen unter anderem wegen der Konkurrenz aus China auf dem E-Auto-Markt unter Druck. Ende Oktober hatte Volkswagen mit der Kernmarke VW einen dreistelligen Millionenverlust für das dritte Quartal gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.