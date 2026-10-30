Bundesweite Jugendproteste am Wochenende

Bundesweit sind für Samstag Demonstrationen der Bewegung "GenZ regelt" angekündigt. (Archivbild) (picture alliance/dpa | Christoph Reichwein)

Außerdem kritisierten sie, die Diskussion über mögliche Ausschreitungen wie zuvor in Frankreich gehe an den eigentlichen Anliegen der jungen Menschen vorbei. Die Demonstranten würden unter Generalverdacht gestellt. Auch zahlreiche Stimmen aus Politik, Kommunen und Jugendverbänden fordern, die Anliegen der jungen Generation ernst zu nehmen. Parteiübergreifend riefen Politiker zu einem friedlichen Verlauf der Proteste auf.

Demonstrationen sind in mehr als 30 Städten geplant. Gefordert werden mehr Investitionen in Bildung, Gesundheit und Klimaschutz sowie Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten.

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Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.