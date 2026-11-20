Bundesaußenminister Wadephul lobt die Erklärung zur Vermeidung eines Atomkriegs von den USA, China und Russland. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wadephul sagte im Deutschlandfunk, es sei das erste Mal seit den 80er-Jahren, dass Russland und die USA so klar erklärt hätten, dass ein Atomkrieg nicht geführt werden dürfe. Chinas Staatschef Xi habe zudem betont, dass im Ukrainekonflikt nicht darüber nachgedacht werden dürfe, Atomwaffen einzusetzen.

Wadephul: Halten an internationaler Rechtsordnung fest

Der Bundesaußenminister unterstrich, man stehe zum Internationalen Strafgerichtshof und wolle die Vereinten Nationen als System gleichberechtigter Staaten aufrechterhalten. Eine internationale Rechtsordnung werde nicht von drei Staatsführern formuliert, sondern von der internationalen Gemeinschaft. Gegen den russischen Präsidenten Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Xi, Trump und Putin hatten erklärt, der Strafgerichtshof dürfe seine Macht nicht missbrauchen.

Weiter führte Wadephul aus, es sei grundsätzlich gut, dass die drei Staatschefs zusammengekommen seien. Allerdings sei die Situation im Vergleich zur Jalta-Konferenz im Februar 1945 eine andere: Damals habe es in Europa keine Gegenmacht gegeben. Heute zeige Europa eigene Souveränität und werde von internationalen Partnern wie Japan, Kanada und Australien unterstützt.

Im Vorfeld des Treffens in Shenzen hatte es Vergleiche mit Jalta gegeben. Damals hatten US-Präsident Roosevelt, der britische Premierminister Churchill und der sowjetische Machthaber Stalin auf der Krim über die Zukunft Deutschlands und Europas nach dem Ende der NS-Herrschaft entschieden.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.