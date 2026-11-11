G7-Treffen in Paris

Abschluss des Außenminister-Treffens der G7 in Paris (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Sollte sich ‌der Westen von der Ukraine abwenden, würde dies Moskau zu weiteren Angriffskriegen ermutigen, sagte Wadephul in Paris. Man werde ​deshalb gemeinsam die Widerstandsfähigkeit gegen Sabotage, Cyberangriffe und andere hybride Bedrohungen stärken und die internationale Zusammenarbeit ausbauen. Der G7-Gruppe gehören Deutschland, Frankreich, die USA, Kanada, ​Großbritannien, Italien und Japan an.

Bundeskanzler Merz forderte bei einem Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Magyar in Berlin, die Ukraine-Hilfen im EU-Haushalt zu verankern. In einem Brief an EU-Ratspräsident Costa hatte Merz indirekt mit einer Blockade in anderen Finanzfragen gedroht, falls es kein gemeinsames Bekenntnis zu Ukraine-Hilfen gibt. Die Slowakei und Tschechien kritisierten den Vorstoß. Costa erklärte, man werde das Thema auf der Sondersitzung des Europäischen Rates Ende November erörtern.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.