72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Er versicherte Polen angesichts der Vorfälle seine uneingeschränkte Solidarität. Der ukrainische Präsident Selenskyj plädierte in einer Videobotschaft bei dem Treffen erneut für die Aufnahme seines Landes in die NATO. Dies sei für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung als Sicherheitsgarantien, die der Beistandsklausel des NATO-Vertrages lediglich ähnelten.

Auf der Jahrestagung spricht heute auch der Generalsekretär des Bündnisses, Rutte. Er wird am Nachmittag zudem im Kanzleramt erwartet.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.