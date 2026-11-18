Bundesaußenminister Wadephul besucht Aserbaidschan (Carsten Koall dpa)

Ansonsten werde man keine nachhaltige Lösung erreichen können, erklärte der CDU-Politiker bei politischen Gesprächen in Aserbaidschan. Nach einer Beendigung der Krieges dürfe keine neue militärische Auseinandersetzung entstehen, warnte Wadephul. Er äußerte sich auch zum Iran-Konfikt und forderte Teheran zum Dialog auf. Die Islamische Republik trage große Verantwortung dafür, dass nicht nur sie selbst, sondern die ganze Region mit Kaspischem Meer und Persischem Golf von einer weiteren Eskalation verschont bleibe. - Wadephul besucht heute noch die Kaukasusregion Armenien.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.