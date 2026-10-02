Initiative für ein Ende des Ukraine-Kriegs

An den Beratungen sollen von vatikanischer Seite unter anderem Kardinalstaatssekretär Parolin sowie der Außenbeauftragte Gallagher teilnehmen. Papst Leo XIV. hatte kürzlich neue internationale Anstrengungen für Gespräche über ein Ende des Ukraine-Kriegs gefordert und dazu auch direkte Kontakte zwischen den Staatschefs Selenskyj und Putin angeregt. Wadephul hatte in der vergangenen Woche in New York den russischen Außenminister Lawrow getroffen. Das Gespräch verlief ohne greifbare Ergebnisse.
Nach den Beratungen im Vatikan will Wadephul zu einem Kurzbesuch nach Slowenien weiterreisen.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.