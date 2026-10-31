G20-Treffen

Außenminister Wadephul (dpa / Fabian Sommer)

Wenn man gegenüber Moskau hart und klar bleibe, dann sei das möglich, sagte Wadephul dem Deutschlandfunk. Der CDU-Politiker wertete die Teilnahme des russischen Außenminister Lawrow an den G20-Gesprächen in den USA positiv. Sie zeige, dass Moskau bereit sei, sich der Kritik anderer Staaten auszusetzen. Man erspare dem russischen Außenminister den Hinweis nicht, dass er eine große Verantwortung dafür habe, dass die Welt in einer derart schlechten Situation sei und dass jeden Tag Menschen stürben.

Lawrow selbst dämpfte die Erwartungen und bezeichnete die Haltung seiner Regierung im Ukraine-Konflikt als unverändert. Seine Anwesenheit hatte zum Auftakt der Konferenz im US-Bundesstaat Georgia für Kritik gesorgt. Kanadas Außenministerin Anand blieb der Eröffnung fern, offiziell aus Termingründen. Ein G20-Gruppenfoto wird es nicht geben, weil sich europäische Teilnehmer geweigert hatten, auf dem Bild neben dem russischen Außenminister zu stehen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.