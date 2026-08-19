Bundesaußenminister

Außenminister Wadephul in Bern (Lilli Förter/dpa)

Der CDU-Politiker sagte bei einer Rede auf der Botschafterkonferenz in der Hauptstadt Bern, die Haltung der Eidgenossen habe der internationalen Gemeinschaft häufig große Dienste erwiesen. Doch biete das Prinzip ⁠der Neutralität allein ⁠keinen Schutz vor den neuen Bedrohungen der Zeit. Das habe der jüngste Cyberangriff gegen das neutrale Liechtenstein gezeigt. Wadephul fügte hinzu, die Schweizer Debatte über die künftige Ausgestaltung der Bündnisfreiheit werde im Ausland mit großem Interesse verfolgt.

Am 27. September entscheiden die ⁠Schweizer in einer Volksabstimung über den Vorstoß einer Initiative, wonach die schweizerische Neutralität noch enger gefasst werden soll. Unter anderem soll sich das Land dann keinen Sanktionen gegen kriegsführende Staaten mehr anschließen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.