Außenminister Wadephul kritisiert neue US-Zölle (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Dieses sieht eine Obergrenze von US-Zöllen auf höchstens 15 Prozent vor. Der CDU-Politiker betonte, alle Handelsbarrieren schadeten der Wirtschaft in beiden Märkten. Die US-Regierung hatte gestern angekündigt, neue Einfuhrzölle auf Waren aus der EU sowie aus China, Japan und weiteren Staaten zu verhängen. Zur Begründung wurden Überkapazitäten angeführt.

China und Japan protestieren

China, Japan und weitere Handelspartner der USA haben gegen die neuen Zollpläne der Regierung von Präsident Trump protestiert. Das chinesische Außenministerium erklärte, die Behauptung von Überkapazitäten sei eine "falsche Prämisse". Zollkriege und Handelskriege seien in niemandes Interesse. Japan teilte ebenfalls mit, man fördere keine Überproduktion. Auch Singapur und Malaysia wiesen entsprechende US-Vorwürfe zurück.

Die US-Regierung hatte gestern angekündigt, neue Einfuhrzölle zu erheben. Für bestimmte EU-Produkte sind demnach 15 Prozent geplant. Waren aus China sollen mit 20 Prozent den höchsten Aufschlag erhalten.

Auch Kritik von der EU

Die EU-Kommission hat die von Washington angegebene Begründung für neue US-Zölle zurückgewiesen. Die Behauptung, Europa sei ein Verursacher struktureller Überkapazitäten, weise man entschieden zurück, teilte ein Kommissionssprecher mit. Er forderte, auch mit den neuen Zöllen müssten sich die USA an eine Handelsvereinbarung beider Seiten aus dem vergangenen Jahr halten.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.