Bundesaußenminister Wadephul (Archivbild) (Radek Pietruszka / PAP / dpa / Radek Pietruszka)

In regelbasierten Demokratien sollte sich die Politik nicht in Vorgänge bei Unternehmen einmischen, betonte der CDU-Politiker

Trump hatte zuvor erklärt, die Rückkehr des wegen Affären zurückgetreteten Huang an die Spitze von Nvidia erreicht zu haben. Nach Berichten mehrerer Medien setzte er dazu seinen Stellvertreter Vance ein.

Parteiübergreifende Kritik in den USA

Im US-Kongress riefen die Vorgänge parteiübergreifend Kritik hervor. Der designierte Sprecher des Repräsentantenhauses, der demokratische Politiker Jeffries, sagte, man werde nicht erlauben, dass die Trump-Regierung die nationale Sicherheit der USA für ihre persönliche Bereicherung aufs Spiel setze. Damit spielte er darauf an, dass Trump Aktien von Nvidia besitzt, deren Kurs nach der angekündigten Rückkehr Huangs deutlich stieg. Auch mehrere republikanische Politiker erklärten, es bestünden weiterhin Gefahren für die nationale Sicherheit. Huang hatte eine Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.