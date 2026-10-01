Bundesaußenminister

Außenminister Wadephul (dpa / Fabian Sommer)

Vor den Gesprächen betonte der CDU-Politiker, die Staaten des westlichen Balkans müssten eine konkrete Aussicht auf einen Beitritt haben, wenn die Voraussetzungen erfüllt seien. Das sei ihnen vor über 25 Jahren von der Europäischen Union zugesagt worden.

Das Treffen in Montenegros Hauptstadt Podgorica findet im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses statt. Deutschland hatte diesen im Jahr 2014 initiiert. Die Teilnehmer setzen sich dafür ein, die regionale Zusammenarbeit mit den Westbalkan-Staaten zu fördern. Zu diesen gehören Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.

Am Nachmittag reist Wadephul nach Rom weiter. Dort ist ein Treffen mit seinem italienischen Kollegen Tajani geplant.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.