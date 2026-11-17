Außenminister Wadephul gibt vor einem Abflug ein Statement ab (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes trifft er in der Hauptstadt Baku Staatschef Aliyev und Außenminister Bayramov. Morgen reist Wadephul nach Armenien weiter. Zwischen beiden Ländern gibt es seit Jahren einen Konflikt um die Region Berg-Karabach. Vor einem Jahr verständigten sich beide Seiten auf den Entwurf eines Friedensvertrags, der jedoch bis heute nicht ratifiziert ist.

Vor seiner Abreise sagte Wadephul, es komme jetzt darauf an, diesen Weg entschlossen weiterzugehen. Ein dauerhafter Frieden und offene Grenzen wären nicht nur ein Gewinn für die Menschen im Südkaukasus, sondern auch für die Sicherheit und Stabilität der gesamten europäischen Nachbarschaft.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.