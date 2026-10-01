Außenministertreffen

Außenminister Wadephul (Archivbild) (ZUMA Press Wire/IMAGO/Bianca Otero)

Bei einem Treffen mit seinen Kollegen der EU und des Westbalkan in der montenegrinischen Küstenstadt Budva sagte Wadephul, 20 Jahre nach seiner Unabhängigkeit klopfe das Land an die Tür der Europäischen Union. Dieses Klopfen sei in Brüssel und in allen europäischen Hauptstädten zu hören.

Wadephul hatte sich bereits zuvor für mehr Tempo beim Beitrittsprozess eingesetzt. Er sagte, nur wenn man den Westbalkanstaaten eine glaubwürdige EU-Perspektive biete, sichere man sich dauerhaft geopolitischen Spielraum. Russland und China würden seit langem versuchen, ihren Einfluss in der Region auszubauen.

Zu den EU-Kandidatenländern auf dem Westbalkan zählen auch Albanien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien. Das Kosovo ist ein potenzieller Beitrittskandidat.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.