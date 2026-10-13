Sicherheitsforum in Warschau

Die jüngsten Festnahmen mutmaßlicher Saboteure zeigten, dass es bereits eine vertrauensvolle Kooperation zwischen allen Sicherheitsbehörden im Bündnis gebe. Doch es brauche noch weitere Bemühungen, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Sicherheitsforums in der polnischen Hauptstadt Warschau. Unterstützer der Ukraine stünden im Fadenkreuz Russlands.
Nach einem Brand in einer Starlink-Anlage in der zentralpolnischen Region Masowien sind mittlerweile vier Tatverdächtige in Deutschland festgenommen worden. Das melden polnische Medien. Das US-Satellitennetzwerk Starlink wird unter anderem von der ukrainischen Armee zur Kommunikation genutzt.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.