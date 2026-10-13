Sicherheitsforum in Warschau
Wadephul zur Festnahme von Starlink-Saboteuren: "Wir sind im Fadenkreuz Russlands"

Bundesaußenminister Wadephul hat angesichts der Sabotage einer Station des Satellitenbetreibers Starlink in Polen eine engere Zusammenarbeit europäischer Geheimdienste gefordert.

    Der deutsche Außenminister Johann Wadephul nimmt am Warschauer Sicherheitsforum in Warschau teil, er hält ein Mikrofon in der Hand.
    Warschauer Sicherheitsforum (Radek Pietruszka / PAP / dpa / Radek Pietruszka)
    Die jüngsten Festnahmen mutmaßlicher Saboteure zeigten, dass es bereits eine vertrauensvolle Kooperation zwischen allen Sicherheitsbehörden im Bündnis gebe. Doch es brauche noch weitere Bemühungen, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Sicherheitsforums in der polnischen Hauptstadt Warschau. Unterstützer der Ukraine stünden im Fadenkreuz Russlands.
    Nach einem Brand in einer Starlink-Anlage in der zentralpolnischen Region Masowien sind mittlerweile vier Tatverdächtige in Deutschland festgenommen worden. Das melden polnische Medien. Das US-Satellitennetzwerk Starlink wird unter anderem von der ukrainischen Armee zur Kommunikation genutzt.
    Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.