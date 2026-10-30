In Oleschky in der Region Cherson beginnt heute die Evakuierung der Menschen. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, zur Schaffung eines sicheren Korridors seien Minen in der Umgebung beseitigt und entschärft worden. Anwohner könnten Oleschky voraussichtlich ab 14 Uhr Ortszeit verlassen. Zugleich sollen Hilfslieferungen in die Stadt gebracht werden. Nach Angaben russischer Medien kamen in der Nacht die Menschenrechtsbeauftragten Russlands und der Ukraine in Oleschky zusammen.

Moskau und Kiew hatten sich unter Vermittlung der USA auf eine örtlich begrenzte Waffenruhe in der Region verständigt. Oleschky liegt im von Russland besetzten Teil der Ukraine. In der Stadt sollen sich noch etwa 2.000 Menschen aufhalten. Sie sind seit Monaten weitgehend von der Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten abgeschnitten.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.