Die Waffenruhe in Oleschky wird bis jetzt eingehalten. (Ukrainian 34th Separate Marine B/Ukrainian 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/dpa)

Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Lubinez sagte in Kiew, die Feuerpause sei in den ersten 30 Stunden nicht gebrochen worden.

In Olescheky ist die Bevölkerung seit Monaten von der Versorgung mit Nahrung und Medikamenten abgeschnitten. Eine Flucht ist für die Menschen praktisch unmöglich. Unter Vermittlung der USA und des Papstes wurde deshalb eine Waffenruhe vereinbart, um die Versorgung und teilweise Evakuierung der Bevölkerung zu ermöglichen. Die Feuerpause ist bis zum 1. November befristet.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.