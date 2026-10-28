Ukraine-Krieg
Waffenruhe um russisch besetzte Frontstadt Oleschky wird eingehalten

In der Ukraine wird die vereinbarte ⁠Waffenruhe für die von der russischen Armee besetzte Frontstadt Oleschky bislang eingehalten.

    Auf diesem undatierten Bild aus einem Video steigt Rauch aus einem Wohngebiet in der von Russland besetzten Stadt Oleschky auf.
    Die Waffenruhe in Oleschky wird bis jetzt eingehalten. (Ukrainian 34th Separate Marine B/Ukrainian 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/dpa)
    Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Lubinez sagte in Kiew, die Feuerpause sei in den ersten 30 Stunden nicht gebrochen worden.
    In Olescheky ist die Bevölkerung seit Monaten von der Versorgung mit Nahrung und Medikamenten abgeschnitten. Eine Flucht ist für die Menschen praktisch unmöglich. Unter Vermittlung der USA und des Papstes wurde deshalb eine Waffenruhe vereinbart, um die Versorgung und teilweise Evakuierung der Bevölkerung zu ermöglichen. Die Feuerpause ist bis zum 1. November befristet.
    Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.