Sahra Wagenknecht (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

In einer Videobotschaft sagte Wagenknecht, sie wolle sachlich darüber reden, wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen AfD und BSW liegen. Thema sollte auch die Möglichkeit eines überparteilichen Ministerpräsidenten für Thüringen und auch Sachsen-Anhalt sein.

Höcke hatte Wagenknecht kürzlich vorgeschlagen, sich mit Hilfe der AfD zur Ministerpräsidentin in Thüringen wählen zu lassen. Die BSW-Gründerin lehnte das ab mit Hinweis darauf, dass der dortige Landesverband des BSW mit ihr über Kreuz liegt.

Daraufhin griff Höcke Wagenknechts Idee auf, einen unabhängigen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zu suchen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.