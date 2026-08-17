Sahra Wagenknecht (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

In einer Videobotschaft sagte Wagenknecht, sie wolle sachlich darüber reden, wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen AfD und BSW liegen. Als Format schlug sie abermals ein Live-Gespräch mit neutraler Moderation vor. Thema sollte auch die Möglichkeit überparteilicher Ministerpräsidenten für Thüringen und auch Sachsen-Anhalt sein. Höcke hatte Wagenknecht kürzlich vorgeschlagen, sich mit Hilfe der AfD zur Ministerpräsidentin in Thüringen wählen zu lassen. Die BSW-Gründerin lehnte das unter anderem mit einem Hinweis auf Meinungsverschiedenheiten zwischen ihr und dem dortigen BSW-Landesverband ab.

Daraufhin griff Höcke Wagenknechts Idee auf, einen unabhängigen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zu suchen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.