Parteien
Wagenknecht ruft Höcke erneut zu Gespräch auf

BSW-Gründerin Wagenknecht hat den thüringischen AfD-Chef Höcke erneut zu einem öffentlichen Streitgespräch aufgefordert.

    Sahra Wagenknecht während einer Pressekonferenz zur Einreichung der Wahlprüfungsbeschwerde der Partei BSW beim Bundesverfassungsgericht.
    Sahra Wagenknecht (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)
    In einer Videobotschaft sagte Wagenknecht, sie wolle sachlich darüber reden, wo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen AfD und BSW liegen. Als Format schlug sie abermals ein Live-Gespräch mit neutraler Moderation vor. Thema sollte auch die Möglichkeit überparteilicher Ministerpräsidenten für Thüringen und auch Sachsen-Anhalt sein. Höcke hatte Wagenknecht kürzlich vorgeschlagen, sich mit Hilfe der AfD zur Ministerpräsidentin in Thüringen wählen zu lassen. Die BSW-Gründerin lehnte das unter anderem mit einem Hinweis auf Meinungsverschiedenheiten zwischen ihr und dem dortigen BSW-Landesverband ab.
    Daraufhin griff Höcke Wagenknechts Idee auf, einen unabhängigen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zu suchen.
    Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.