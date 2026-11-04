Parlamentswahl in Israel (dpa)

Der Vorsitzende der Komitees, Sohlberg, erklärte, dass bestimmte Verdachtsmomente zwar untersucht würden. Diese stellten aber weder die Wahl infrage noch rechtfertigten sie, die Bekanntgabe der Ergebnisse zu verzögern. Der Inlandsgeheimdienst hat Medienberichten zufolge Hinweise auf ausländische Finanzierung oder Einflussnahme aus Katar und der Türkei.

Präsident Herzog empfängt ab heute Nachmittag Vertreter der verschiedenen Parteien in seiner Residenz in Jerusalem. Auf Basis dieser Gespräche wird er entscheiden, wem er den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt.

Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu war bei der Parlamentswahl vor einer Woche trotz Verlusten stärkste Kraft geworden. Knapp dahinter landete die Oppositionspartei Jaschar um Ex-Militärchef Eisenkot.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.