Wahrheitskommission in Berlin nimmt Arbeit zum Völkermord an den Jesiden auf. (picture alliance / abaca / Depo Photos)

Zwölf Jahre nach dem Genozid mit geschätzt tausenden Toten sollen sich bis Mittwoch Dutzende von Überlebenden zu Themen wie Kinderversklavung, Folter und sexueller Gewalt äußern. Mit der Kommission soll die strafrechtliche Aufarbeitung vorangebracht werden. Vorsitzende ist die britische Menschenrechtsanwältin Helena Kennedy, die Mitglied des britischen Oberhauses ist.

Im kommenden Jahr soll ein Bericht mit politischen Handlungsempfehlungen unter anderem dem britischen Parlament vorgelegt werden. Das Gremium wird mit öffentlichen britischen Geldern finanziert. Deutschland wurde unter anderem als Tagungsort gewählt, weil hierzulande mit bis zu 200.000 Menschen die weltweit größte jesidische Gemeinschaft außerhalb ihrer Ursprungsregion lebt. Deutschland spielt eine wichtige Rolle bei der juristischen Aufarbeitung des Völkermordes und der Verfolgung von IS-Verbrechen nach dem Weltrechtsprinzip. Darüber hinaus sind Experten des Leibniz-Instituts für Globale und Regionale Studien (GIGA) aus Hamburg maßgeblich an der Aufarbeitung beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.