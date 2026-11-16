Archivbild von 2014: Eine Gruppe Jesiden aus dem Nordirak flieht vor dem IS vom Berg Sinjar in die umliegenden Berge in der Region Sinat-Haftanin. (picture alliance / abaca / Depo Photos)

Zwölf Jahre nach den Verbrechen mit schätzungsweise tausenden Toten berichteten Überlebende über Folter, Versklavung und sexualisierte Gewalt. Eine Betroffene teilte mit, sie sei nach der Ermordung ihres Vaters und ihres Bruders mehrfach verkauft und vergewaltigt worden. Ein weiterer Zeuge sagte, er habe in IS-Gefangenschaft Gewalt, Missbrauch und den Tod zahlreicher Menschen erlebt.

Die Vorsitzende der Kommission, die britische Menschenrechtsanwältin Helena Kennedy, erklärte, die Verbrechen seien bis heute nicht umfassend aufgearbeitet. Die Anhörungen finden in Berlin statt, weil Deutschland nach dem Völkermord viele Jesiden aufgenommen hat und bei der juristischen Aufarbeitung eine wichtige Rolle spielt. Finanziert wird die Kommission von Großbritannien. Ihre Empfehlungen sollen im kommenden Jahr auch dem britischen Parlament vorgelegt werden.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.