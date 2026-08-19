Waldbrand im Hohen Venn (dpa / Alexander Franz)

Die Ausbreitung soll durch eine gezogene Schneise verhindert werden, wie die Feuerwehr dem Belgischen Rundfunk mitteilte. Unter Kontrolle sei das Feuer weiterhin nicht. Als besonders kritisch gilt das nordöstliche Ende des Brandes. Ein kleines Gebiet des Monschauer Stadtteils Kalterherberg bleibt daher gesperrt.

In der Umgebung des Waldbrandes kommt es weiter zu Rauchbelastung in der Luft. Brandgeruch ist auch in großen Teilen Westdeutschlands weiterhin wahrnehmbar, da der Wind aus südwestlicher Richtung kommt.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.