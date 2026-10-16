Neue Funktion für Marco Wanderwitz (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Weimer sagte in Berlin, Wanderwitz sei ein kultur- und medienpolitischer Profi. Er sei eine "gradlinige Führungspersönlichkeit", ein "guter Zuhörer und Vermittler" und werde die Filmförderungsanstalt "fit machen für die Zukunft". Wanderwitz wird sein neues Amt Mitte 2027 antreten. Er folgt auf den Juristen Peter Dinges.

Die FFA setzt die Filmförderung des Bundes um. Sie unterstützt Kinofilmprojekte von der Drehbuchentwicklung über die Produktion bis hin zum Verleih. Mittel werden auch für die Förderung von Kinos und den Erhalt des Filmerbes sowie für die Wahrnehmung des deutschen Films im Ausland verwendet.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.