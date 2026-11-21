Warnstreiks im Metall-Tarifkonflikt (Sascha Ditscher / dpa / Sascha Ditscher)

Laut der IG Metall waren rund 100 Betriebe von Warnstreiks betroffen, darunter Werke der Autohersteller BMW und Audi in Bayern sowie Werften im Norden. Die Gewerkschaft will die Ausstände in der kommenden Woche fortsetzen. Angekündigt sind Arbeitsniederlegungen etwa in Werken von Ford und Opel sowie im Bezirk Berlin-Brandenburg.

Es sind die ersten ganztägigen Warnstreiks der IG Metall in der Metall- und Elektroindustrie seit acht Jahren. Die Arbeitgeberseite kritisiert die Maßnahme und fordert weitere Tarifverhandlungen. Bislang blieben drei Runden ohne Ergebnis. Streitpunkte sind die Erhöhung der Bezüge, die Laufzeit des Tarifvertrags sowie die Möglichkeit für Betriebe, abzuweichen.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.