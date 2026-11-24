Die IG Metall hatte erneut zu teils ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Ausstände gibt es unter anderem beim Technologieunternehmen Osram in Berlin und bei der Rheinmetall-Tochter "Pierburg Pump" im sächsischen Hartha. Im Lauf des Tages soll es weitere Warnstreiks in Berlin, Brandenburg und Sachsen geben.
Die dritte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt hatte bundesweit zu keinem Ergebnis geführt. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten weniger über einen längeren Zeitraum.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.