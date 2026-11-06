Tarifstreit

Die IG Metall Baden-Württemberg erklärte, es sei keine substantielle Annäherung erkennbar. Seit Sonntag meldet die Gewerkschaft täglich bundesweit tausende Streikende. Geplant waren den Angaben zufolge bis heute Arbeitsniederlegungen in mehr als 2.000 Betrieben.
Die IG Metall fordert für die 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche unter anderem fünf Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten bislang eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoeinkommens im kommenden Juli sowie 1,3 Prozent mehr Geld ab Juli übernächsten Jahres an.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.