Tarifstreit
Warnstreiks in sechs deutschen Seehäfen sind beendet

In sechs deutschen Seehäfen sind am späten Abend 24-stündige Warnstreiks der Hafenarbeiter zu Ende gegangen.

    Eine große Menge an Hafenarbeitern - viele davon in orangefarbenen Warnwesten - geht einen Weg entlang. Im Hintergrund unscharf Hafenanlagen und Gebäude.
    Streikende vor dem Gelände des HHLA Container Terminal Burchardkai in Hamburg. (dpa / Ulrich Perrey)
    Dies teilten die Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi mit. Betroffen von den Arbeitsniederlegungen waren die Häfen in Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Brake und Emden. Nach Verdi-Angaben beteiligten sich rund 5.000 Beschäftigte an den Ausständen. Der Umschlag von Gütern in den Häfen verzögerte sich deshalb teils. 
    Verdi und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe haben bislang keine Einigung über einen neuen Tarifvertrag erzielen können. Die Verhandlungen sollen am Montag und Dienstag in Hamburg fortgesetzt werden
    Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.