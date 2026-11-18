Stromzähler: Hier wird der Verbrauch gemessen. (Imago | Piero Nigro)

Bislang galt die Senkung lediglich für das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft. Die Stromsteuer liegt derzeit bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Das europäische Mindestmaß beträgt 0,1 Cent. Die Senkung führt zu prognostizierten Mindereinnahmen für den Bundeshaushalt von etwa 5 Milliarden Euro jährlich. Mehr zum Zustandekommen des Strompreises in Deutschland und zur geplanten Finanzierung der Senkung der Stromsteuer lesen Sie hier

Mit welchen Einsparungen können private Haushalte rechnen?

Laut dem Vergleichsportal Verivox bedeutet die Senkung der Stromsteuer für einen Drei-Personen-Haushalt mit zum Beispiel 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rechnerisch eine Entlastung von monatlich 7,75 Euro. Für einen Single-Haushalt mit 1.500 Kilowattstunden sind es etwa drei Euro.

Allerdings gehen Prognosen von steigenden Strompreisen 2027 aus - die Senkung der Stromsteuer könnte diese also vielleicht lediglich abfedern.

Der Juso-Bundesvorsitzende Türmer stellte zudem den Effekt einer Stromsteuersenkung im Vorfeld infrage. Er sagte im Deutschlandfunk, eine Senkung entlaste private Haushalte monatlich nur wenig. Bei begrenztem finanziellen Spielraum wäre es sinnvoller, Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen gezielt zu adressieren. Wer etwa 180.000 Euro im Jahr verdiene, müsse nicht unbedingt zusätzlich über die Stromsteuer entlastet werden.

Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Pop, nannte die Senkung einen wichtigen ersten Schritt. Allerdings reiche dieser angesichts hoher Energie- und Heizkosten nicht aus. Auch sie forderte Direktzahlungen für besonders belastete Haushalte.

Wie reagieren Betriebe und Handwerk auf die Stromsteuersenkung?

Für Unternehmen und Einkaufszentren mit ihrem höheren Stromverbrauch ist die Entlastung größer als für Privatverbraucher. Der Beschluss im Koalitonsausschuss stößt daher bei Wirtschaftsverbänden auf Zustimmung. Der Handelsverband Deutschland lobte, die Koalition habe endlich ein Entlastungszeichen an private Verbraucher und Unternehmen gegeben. Auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks sprach von einer guten Nachricht besonders für jene energieintensiven Handwerksbetriebe wie etwa Backstuben, Fleischereien, Textilreinigung oder der Metallverarbeitung, die bislang von der Senkung ausgenommen waren.

Wie wirkt sich die Senkung auf die Haushalte von Städten und Gemeinden aus?

Auch Städte und Gemeinden müssen zahlreiche Stromrechnungen für ihre Immobilien und Betriebe begleichen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund reagierte deshalb positiv auf die Koalitionseinigung und bezeichnete die geplante Senkung der Stromsteuer als zusätzlichen Beitrag zur Entlastung der Kommunen. Nach einer ersten groben Schätzung könnte die Maßnahme demnach die kommunalen Haushalte bundesweit um einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag jährlich entlasten, hieß es.

Was halten Umweltverbände von der Senkung der Stromsteuer?

Günstigerer Strom dürfte die Nutzung von Elektroautos und Wärmepumpen attraktiver machen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz begrüßte daher die Einigung der Koalition. Die Maßnahme entlaste die Haushalte und stärke die Elektrifizierung, erklärte die BUND-Geschäftsführerin Politik, Graichen. Die Reduzierung dürfe jedoch keine Eintagsfliege sein, sondern brauche eine verlässliche, dauerhafte Finanzierung.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.