Deutschlandradio-Denkfabrik 2027

In der Abstimmung über das Publikumsprojekt 2027 haben sich mehr als 82.000 Menschen beteiligt - so viele wie noch nie seit dem Start 2019. Intendant Stefan Raue betonte, es werde viel über junge Menschen gesprochen, aber selten mit ihnen. Dabei sei dies unabdingbar für jede Diskussion über die Zukunft.
Mit dem von den Hörern und Nutzerinnen ausgewählten Jahresthema beschäftigen sich die drei Deutschlandfunk-Programme in Sendungen und Publikumsveranstaltungen. Noch bis Dezember gilt dies für das Jahresthema 2026, "Das Recht des Stärkeren: Wie Machthaber die Welt neu ordnen".
Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.