Familienleistung

Eine junge Familie (Archiv) (picture alliance / imageBROKER / Addictive Stock)

Die Aufteilung der Monate

Künftig müssen beide Elternteile jeweils vier Monate Elterngeld beziehen, um die volle Bezugsdauer von 14 Monaten ausschöpfen zu können. Die verbleibenden sechs Monate können frei verteilt werden. Bisher waren es je zwei Monate, die beide in Anspruch nehmen mussten.

Elternteile können auch unbeschränkt gleichzeitig die Leistung beziehen. Das ist bisher nur sehr eingeschränkt für einen Monat im ersten Lebensjahr des Kindes möglich.

Die Höhe

Der ausgezahlte Geldbetrag wird künftig gestaffelt. In den vier Monaten, die für jeweils ein Elternteil reserviert sind, gibt es 80 Prozent des vorherigen Nettogehalts als Elterngeld. Im restlichen Zeitraum ist es lediglich die Hälfte des früheren Nettogehalts. Bisher waren es in jedem Monat rund 65 Prozent.

Außerdem sollen das Weihnachtsgeld und weitere Zahlungen außerhalb des regulären Lohns berücksichtigt werden. Dadurch könnte das Elterngeld für manche Eltern höher ausfallen als bislang.

Der Minimalbetrag wird angehoben - zum ersten Mal seit 2007. Statt 300 Euro gibt es künftig mindestens 330 Euro pro Monat. Der Maximalbetrag wird von 1.800 auf 1.900 Euro monatlich erhöht.

Das sagt die Bundesregierung

Bundesfamilienministerin Prien von der CDU will mit den Änderungen unter anderem die Betreuungsaufgaben gleichmäßiger zwischen Müttern und Vätern verteilen. Bisher beziehen Väter in der Regel deutlich kürzer Elterngeld. Außerdem soll der Verwaltungsaufwand reduziert werden. Eltern sollen, so das Versprechen, schneller an ihr Geld kommen.

Das sagen Kritiker

Die vorgeschlagenen Änderungen rufen unterschiedliche Reaktionen hervor. Der Verband kinderreicher Familien monierte, die Vorschläge entsprächen nicht der Lebensrealität von Familien. Etwa für Hauptverdiener in großen Familien, Selbstständige, Landwirte oder Schichtarbeiter seien die Auflagen nicht wirtschaftlich umsetzbar.

Der Deutsche Caritasverband hingegen lobte die stärkere partnerschaftliche Aufteilung von Berufs- und Sorgearbeit. Wenn sich Väter und Mütter gleich nach der Geburt des Kindes gleichberechtigt um die Betreuung kümmerten, sei die Wahrscheinlichkeit besonders groß, dass die Mutter ihre Erwerbsarbeit im weiteren Familienleben nicht armutsgefährdend reduziere, hieß es.

Andere Stimmen kritisierten die geringe Erhöhung der Bezüge, die nicht einmal die Inflation seit Einführung des Elterngeldes abdecke.

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Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.