Dies sei geschehen, nachdem die USA und Israel den Krieg gegen den Iran begonnen hätten, meldete die "Washington Post" unter Berufung auf Insider. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, "SpaceX" und das iranische Außenministerium hätten zunächst nicht auf Anfragen reagiert.
Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" hatte die US-Regierung nach den landesweiten Massenprotesten im Iran im Januar tausende Starlink-Terminals zur Unterstützung der Protestierenden in das Land geschmuggelt.
Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.