Lake Powell und Lake Mead

Der Wasserstand im Lake Powell in Arizona ist auf ein Rekord-Tief gesunken - ähnlich wie im Lake Mead. (dpa / picture alliance)

Betroffen von der anhaltenden Dürre sind der Lake Powell und der Lake Mead. Die Seen werden beide durch den Colorado River gespeist und sichern normalerweise ganzjährig die Versorgung der Region mit Wasser und Strom. Den Behörden zufolge liegt der Wasserstand inzwischen nur noch knapp über dem Schwellenwert, ab dem die Stromerzeugung beeinträchtigt wäre.

Der Colorado River entspringt in den Rocky Mountains und gilt als Lebensader des Westens in den USA. Der Fluss versorgt unter anderem die Metropolen Los Angeles und Phoenix sowie riesige Ackerflächen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.