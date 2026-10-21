Europäisches Parlament

Manfred Weber (CSU) wurde als Fraktionschef der EVP im Europaparlament bestätigt (Archivfoto). (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die Abgeordneten des Mitte-Rechts-Bündnisses EVP bestätigten den 54-Jährigen

für die zweite Hälfte der Legislaturperiode bis 2029. Weber erhielt nach Angaben der EVP 93,7 Prozent der Stimmen. 2024 hatten 95 Prozent der Abgeordneten für ihn gestimmt.

Zur EVP-Fraktion im Europäischen Parlament gehören neben der deutschen CDU und CSU unter anderem auch die österreichische ÖVP, die Forza Italia aus Italien sowie die spanische Partido Popular.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.