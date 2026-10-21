Europäisches Parlament

Die Abgeordneten des Mitte-Rechts-Bündnisses EVP bestätigten den 54-Jährigen im Amt für die zweite Hälfte der Legislaturperiode bis 2029. Weber erhielt nach Angaben der EVP 93,7 Prozent der Stimmen. 2024 hatten 95 Prozent der Abgeordneten für ihn gestimmt.
Zur EVP-Fraktion im Europäischen Parlament gehören neben CDU und CSU unter anderem die österreichische ÖVP, die Partei Forza Italia aus Italien sowie die spanische Partido Popular.
Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.