Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt, im Norden und Nordosten noch einzelne Schauer. Gegen Abend im äußersten Westen aufkommender leichter Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Norden anfangs noch gebietsweise etwas Regen und nur zögerliche Wolkenauflockerungen. Sonst überwiegend heiter. Temperaturen 14 bis 19, im Südwesten und Süden bis 21 Grad.
Wechselnd bewölkt, im Norden und Nordosten noch einzelne Schauer. Gegen Abend im äußersten Westen aufkommender leichter Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Norden anfangs noch gebietsweise etwas Regen und nur zögerliche Wolkenauflockerungen. Sonst überwiegend heiter. Temperaturen 14 bis 19, im Südwesten und Süden bis 21 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch verbreitet wechselnd bewölkt, im Osten und Südosten langsam abziehender Regen. Im Norden ab dem Nachmittag einzelne Schauer. 11 bis 16 Grad.
Am Mittwoch verbreitet wechselnd bewölkt, im Osten und Südosten langsam abziehender Regen. Im Norden ab dem Nachmittag einzelne Schauer. 11 bis 16 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.