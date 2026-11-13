Wetter
Wechselnd bewölkt, im Norden einzelne Schauer

Der Wetterbericht, die Lage: Die aus Nordwesten einfließende polare Meereskaltluft gerät allmählich unter Hochdruckeinfluss, im Norden bleibt das Wetter leicht unbeständig.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Wechselnd bewölkt, im Norden einzelne Schauer oder kurze Graupelgewitter. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt, im Küstenumfeld einzelne Schauer. Im Westen und Süden nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen 3 bis 9 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag in der Westhälfte zunehmend wolkig und gebietsweise etwas Regen. In der Osthälfte nach Nebelauflösung heiter, später auch wolkig. 6 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.