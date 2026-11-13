Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt, im Norden einzelne Schauer oder kurze Graupelgewitter. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt, im Küstenumfeld einzelne Schauer. Im Westen und Süden nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen 3 bis 9 Grad.
Wechselnd bewölkt, im Norden einzelne Schauer oder kurze Graupelgewitter. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt, im Küstenumfeld einzelne Schauer. Im Westen und Süden nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen 3 bis 9 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag in der Westhälfte zunehmend wolkig und gebietsweise etwas Regen. In der Osthälfte nach Nebelauflösung heiter, später auch wolkig. 6 bis 14 Grad.
Am Sonntag in der Westhälfte zunehmend wolkig und gebietsweise etwas Regen. In der Osthälfte nach Nebelauflösung heiter, später auch wolkig. 6 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.