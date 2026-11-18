Die Vorhersage:
Wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern. Einzelne kurze Gewitter mit Sturmböen möglich. Höchstwerte von 8 Grad im Norden bis 15 Grad im Südwesten. Morgen überwiegend stark bewölkt und verbreitet Regen, teils auch länger anhaltend und kräftig. Temperaturen von 5 bis 14 Grad, mit den höchsten Werten im Süden.
Wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern. Einzelne kurze Gewitter mit Sturmböen möglich. Höchstwerte von 8 Grad im Norden bis 15 Grad im Südwesten. Morgen überwiegend stark bewölkt und verbreitet Regen, teils auch länger anhaltend und kräftig. Temperaturen von 5 bis 14 Grad, mit den höchsten Werten im Süden.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag in der Nordhälfte heiter bis wolkig und meist trocken, lediglich an der Küste einzelne Schauer. Sonst stark bewölkt mit Regen oder Schauern. 5 bis 13 Grad.
Am Freitag in der Nordhälfte heiter bis wolkig und meist trocken, lediglich an der Küste einzelne Schauer. Sonst stark bewölkt mit Regen oder Schauern. 5 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.