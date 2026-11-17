Die Zahl der ausländischen Studenten in den USA nimmt ab. (AP | Ben Curtis)

Die Zahl der neuen ausländischen Studierenden sei um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, teilte das gemeinnützige "Institute of International Education" in New York mit. Bereits im Vorjahr betrug der Rückgang 18 Prozent.



Nach Angaben der ARD-Korrespondentin in Washington, Nina Barth, entscheiden sich immer mehr junge Menschen entschieden vor diesem Hintergrund gegen ein Studium in den USA. Die US-Regierung will die Aufenthaltsdauer von ausländischen Studierenden auf vier Jahre beschränken . Zudem soll die Erteilung von Arbeitsvisa deutlich eingeschränkt werden.Nach Angaben der ARD-Korrespondentin in Washington, Nina Barth, entscheiden sich immer mehr junge Menschen entschieden vor diesem Hintergrund gegen ein Studium in den USA.

Eine Sprecherin der "American Association of University Professors" erklärte, die Trump-Regierung sende eine Botschaft "an Familien auf der ganzen Welt - und diese hören sie". Ein weiterer Grund für den Rückgang seien die im Vergleich zu anderen Ländern hohen Studienkosten und der immer stärkere internationale Wettbewerb.

USA vor Großbritannien

Etwa eine Million Menschen aus dem Ausland studieren in den USA. Dahinter folgen Großbritannien, Australien, Deutschland und Kanada.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.