London

Wegweisender Beschluss - UNO-Organisation einigt sich auf schärfere Klimaziele für globale Schifffahrt

Die Klimaziele in der weltweiten Schifffahrt werden verschärft. Die Mitglieder der internationalen Schifffahrtsorganisation IMO einigten sich in London nach langen Beratungen darauf, dass es in etwa ab 2050 keine Treibhausgas-Emissionen mehr geben soll.

07.07.2023