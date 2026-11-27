Er werde von der CDU fremdgesteuert, sagte sie der "Welt". Der Zentralrat werde permanent als Waffe gegen die AfD eingesetzt. Ihre Partei sei die - Zitat - "letzte Schutzmacht für jüdisches Leben in Deutschland". Die CDU könne das nicht leisten, da sie die Landesgrenzen - Zitat - "offenlässt für Judenhasser", meinte Weidel mit Blick auf die Migrationspolitik. Der Zentralrat übt seit Langem deutlich Kritik an der AfD. Präsident Schuster sagte der Mediengruppe Bayern, angesichts von Parteiprogrammen, Äußerungen und der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt könne einem schon angst und bange werden, was die Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland betreffe.
AfD-Chefin Weidel rechnet nach eigener Aussage mit einem Verbotsverfahren gegen ihre Partei im nächsten Jahr. Im Bundesrat würden dafür fleißig Stimmen gesammelt.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.