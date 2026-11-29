Das Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf in Österreich mit der Weltrekordzahl an Lichtern. (dpa/ APA)

Die Bestleistung gab das "Rekord-Institut für Deutschland" (RID) bekannt. Laut ihm lag der bisherige Höchstwert bei 745.994 Lichtern, erzielt im Jahr 2025 von einer Familie aus New York.

Vier Monate Aufbau

Die 59-Jährige Sabine Gollnhuber und ihr 71 Jahre alter Mann Gerald schmücken seit vielen Jahren ihr Grundstück mit Lichtern und den Figuren aus der Welt von Walt Disney. Das Ehepaar ist acht Monate im Jahr mit der weihnachtlichen Gestaltung seines Geländes beschäftigt - vier Monate Aufbau, vier Monate Abbau. Sabine Gollnhuber schätzt, dass pro Saison etwa 30.000 bis 40.000 Menschen durch die Anlage schlendern.

Photovoltaik-Anlage spart Stromkosten

Im Laufe der Zeit hat das Ehepaar nach eigenen Angaben für Lichter und Figuren eine Summe investiert, mit der sie sich "ein kleines Häuschen hätten bauen können". Die Stromrechnung sei dagegen dank Photovoltaik-Anlage und großer Speicher-Batterien gar nicht so schlimm.

Das Rekord-Institut für Deutschland mit Sitz in Hamburg ist das deutschsprachige Pendant zum bekannten "Guinness-Buch der Rekorde". Es sammelt, prüft und zertifiziert Höchstleistungen sowie Weltrekorde aus dem gesamten deutschsprachigen Raum - also auch in Österreich und der Schweiz.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.