Der Raum für Journalisten im Weißen Haus. (Archivbild) (picture alliance / AP Photo / Jose Luis Magana / Jose Luis Magana)

Das Justizministerium in Washington legte Berufung gegen die Wiederzulassung ein, die ein Bundesrichter angeordnet hatte. Dieser hatte ein von Präsident Trump im September verhängtes Hausverbot für unwirksam erklärt und den Zugang der Medien zum Weißen Haus angeordnet.

Trump hatte das Hausverbot für die Sender damit begründet, dass diese Medien "Falschinformationen" sowie "Erfindungen und Lügen" über ihn verbreiten würden. Journalistenverbände übten scharfe Kritik an der Entscheidung und nannten sie einen eklatanten Verstoß gegen die Pressefreiheit in den USA.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.