ESA veröffentlicht Bilder der Raumsonde Hera von Asteroiden-Abwehrmission. (Handout / EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP)

Die Raumsonde Hera der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) erreichte den Doppelasteroiden Didymos und Dimorphos und sendete erste Bilder auf die Erde. Ziel der Hera-Mission ist es, Wege zur Abwehr von Asteroiden zu finden, die auf die Erde einschlagen könnten.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt: "mehr als eine wissenschaftliche Sensation"

Laut der Bereichsvorständin für Raumfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Pagels-Kerp, sind die Bilder mehr als eine wissenschaftliche Sensation. Sie seien der Beleg dafür, dass man den Gefahren aus dem All nicht mehr handlungsunfähig ausgeliefert sei.

Die US-Sonde "Dart" von der Raumfahrtbehörde NASA war am 26. September 2022 kontrolliert auf dem um Didymos kreisenden Dimorphos eingeschlagen und hatte erfolgreich dessen Flugbahn verändert. Mit "Dart" gelang es erstmals, die Bewegung eines Asteroiden durch einen gezielten Einschlag messbar zu verändern. Auf den von der ESA veröffentlichten Aufnahmen ist ein deutlicher Krater zu sehen, den der gezielte Einschlag hinterließ.

Den Gefahren aus dem All nicht mehr ausgeliefert

Die in Deutschland entwickelte und gebaute Sonde Hera soll nun in den kommenden sechs Monaten untersuchen, wie genau sich die Gestalt der Asteroiden durch den Einschlag verändert hat. Didymos und Dimorphos stellen selbst keine Gefahr für die Erde dar.

Von den Milliarden Asteroiden und Kometen in unserem Sonnensystem werden nur sehr wenige als potenziell gefährlich für die Erde eingestuft. Für die kommenden hundert Jahre wird nicht mit einem Einschlag gerechnet. Dass irgendwann aber wieder ein Himmelskörper in die Erde einschlägt, gilt aber als wahrscheinlich.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.