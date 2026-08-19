FIFA-Präsident Gianni Infantino (imago / Joeran Steinsiek)

Ungarns Verbandspräsident Sandor Csanyi, der zugleich einer der Vizepräsidenten des Fußballweltverbands ist, warf Infantino Mängel bei der Verbandsführung vor. Auch Montenegros Verbandschef Dejan Savicevic verkündete, dass er Infantino nicht unterstützen werde. Zahlreiche weitere Verbände vor allem aus Europa waren zuvor ähnlich vorgegangen.

Seit dem geplatzten Investorendeal der FIFA zum Verkauf von Anteilen an der Vermarktung der WM-Turniere drängt der europäische Verband UEFA gemeinsam mit den Kontinentalverbänden aus Nordamerika und Asien auf Infantinos Rücktritt. Der hat allerdings weiterhin viele der stimmberechtigten Nationalverbände auf seiner Seite, vor allem aus Afrika, aber auch aus Nordamerika, Südamerika, Asien und Ozeanien. Infantino steht im Januar zur Wiederwahl bis 2031. Eine Gegenkandidatur gibt es bislang nicht.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.