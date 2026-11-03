Sabotage-Verdacht

Das Landeskrimininalamt Baden-Württemberg teilte mit, es handele sich um einen türkischen Staatsangehörigen. Der Zugriff sei im Landkreis Reutlingen erfolgt. Nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart soll der Mann den Auftrag erteilt haben, auf die Satellitenstation in Polen einen Brandanschlag zu verüben. Vier Tatverdächtige waren bereit in den vergangenen Wochen festgenommen worden.
Das US-Satelliten-Netzwerk Starlink wird unter anderem von der ukrainischen Armee zur Kommunikation genutzt.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.