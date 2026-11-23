Warnstreiks der IG Metall (Martin Ziemer)

Betroffen sind unter anderem Standorte der Autoindustrie. Warnstreiks gibt es etwa in Baden-Württemberg bei Mercedes-Benz, Porsche, Daimler Truck und Bosch sowie in Norddeutschland und in Berlin ebenfalls bei Mercedes. In Nordrhein-Westfalen werden unter anderem die Landmaschinenbauer Deutz und Claas bestreikt.

Die IG Metall fordert für die insgesamt rund 3,7 Millionen Beschäftigten bundesweit fünf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten bislang eine Einmalzahlung von einem Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoeinkommens im Juli 2027 sowie 1,3 Prozent mehr ab Juli 2028, bei einer Laufzeit von 26 Monaten.

Die Gewerkschaft kündigte für morgen weitere Warnstreiks im Bezirk Küste an. Für den möglichen Pilotbezirk Südwest soll am Mittwoch weiterverhandelt werden.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.