Wirtschaftsministerium

Wie ihr Ministerium mitteilte, sind für das Programm der sogenannten CO2-Differenzverträge im Entwurf für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres 8,7 Milliarden Euro eingeplant. Mit den Differenzverträgen will der Staat Mehrkosten begegnen, die in Unternehmen durch die Umstellung auf klimafreundliche Produktionsverfahren entstehen.
Reiche setzt dabei neue Schwerpunkte beim Wasserstoff und bei der Abscheidung von Kohlendioxid. Allein für Wasserstoffprojekte sind mindestens 1,5 Milliarden Euro vorgesehen.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.